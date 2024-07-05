الرئاسة التركية: موعد زيارة بوتين إلى تركيا لم يتحدد بعد

أعلنت الرئاسة التركية أن موعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا لم يتحدد بعد. وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أمس "أنه لم يتحدد بعد موعد معين للقاء الزعيمين وأن التنسيق بهذا الصدد يتم عبر القنوات الدبلوماسية". وفي وقت سابق، لفت الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أثناء مباحثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون أمس في أستانا أنه يتوقع زيارة بوتين إلى تركيا في المستقبل القريب.

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