تحرير 100 مخالفة تموينية للمخابز البلدية في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

نظمت مديرية تموين بني سويف، بالتعاون مع مباحث التموين، حملة مكبرة على الأسواق، لضبط الوضع في مجال تداول السلع، ومواجهة كافة صور التلاعب في الأسعار

وقد تمكنت الحملة من تحرير 100 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 35 محضرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و33 محضرًا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و14 محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و 8 محاضر لتدني مستوى النظافة، و10 محاضر لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، ومحضرين لعدم الاحتفاظ بسجل زيارات، ومحضرا لعدم وجود ميزان.

كما تمكنت الحملات من ضبط 35 جوال دقيق زنة 50 كجم من حصة أحد المخابز قبل تهريبها للسوق السوداء، فضلا عن ضبط أحد المخابز يقوم بتجميع بطاقات تموينية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.