ستارمر شكّل حكومة بريطانيا الجديدة وعيّن وزيرة للمالية لتصبح أول سيّدة تتقلد المنصب منذ 800 عام

شكّل رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر حكومة بريطانيا الجديدة، حيث عيّن ديفيد لامي وزيرًا للخارجية وجون هيلي وزيرًا للدفاع.

وعيّن ريتشل ريفز وزيرة للمالية لتصبح أول سيدة تتقلد المنصب في بريطانيا منذ أكثر من 800 عام، في حين عيّن أنجيلا راينر نائبة له وإيفيت كوبر وزيرة للداخلية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن القصر الملكي البريطاني، "تعيين كير ستارمر زعيم حزب العمال رسميًا رئيسًا للحكومة البريطانية الجديدة"، بعد فوز حزبه في الانتخابات العامة.

واشار ستارمر بعد تعيينه إلى أن "الشعب صوّت من أجل التغيير وعودة حزب العمال للحكم"، مؤكدّا أن "هناك حاجة لمعالجة انعدام الثقة في السياسة بالأفعال".

ورأى أنّ "بلادنا بحاجة إلى إعادة ضبط أكبر وإعادة اكتشاف هويتنا، كما أنها بحاجة إلى إعادة الانطلاق من جديد"، لافتًا إلى أن "العمل من أجل التغيير سيبدأ على الفور بلا شك، وستكون هناك حكومة تسعى للعمل من أجل مصالح البريطانيين من الآن".

وأضاف، "أدعوكم جميعا للانضمام لحكومتي التي تخدم الأمة من أجل إعادة التجديد".