البعريني افتتح جسر مشاة يربط بيادر عرقا والحاكور: نأمل أن يستقر وضع البلد ويبتعد شبح الحرب

أكّد عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النّائب ​وليد البعريني​، خلال افتتاح جسر للمشاة في بيادر عرقا، الّذي يربط بين منطقة بيادر عرقا وبلدة الحاكور، أنّ "أهالي المنطقة في حاجة إلى الكثير من المشاريع"، متوجّهًا بالشّكر إلى "كلّ من سعى لافتتاح الجسر الّذي يعود بالمنفعة على النّاس جميعًا".

وشدّد على أنّه "يجب المحافظة على مياه النهر الّذي يعلو الجسر، من خلال رفع مياه الصرف الصحي والأوساخ عنه، والّتي من شأنها أن تحمي المزروعات أيضًا الّتي تروى بماء النّهر، ولا بدّ من أن تكون نظيفة، وهي خطّة عمل يجب العمل عليها توازيًا مع افتتاح هذا المشروع".

وأعرب البعريني عن أمله بأن "يستقرّ وضع البلد ويبتعد شبح الحرب، كي يرتاح الجميع وتعود المؤسّسات إلى آليّة عملها، وبالتّالي تقديم مقترحات لمشاريع أوسع والحصول على التّمويل اللّازم لإتمامها".