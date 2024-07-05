وزارة التربية ومؤسسة الحريري اطلقتا ورش عمل لتطبيق البكالوريا الدولية في 12 مدرسة رسمية

أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي ومؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة، ورش عمل تدريبية لتطبيق البكالوريا الدولية ( لمرحلة السنوات الابتدائية PYP) في 12 مدرسة رسمية في لبنان، حيث تتوجه هذه الورش الى مديري هذه المدارس ومنسقي البرامج فيها، وتحت اشراف مفتشين من وزارة التربية ومدربين من المركز التربوي للبحوث والإنماء.

وتم اطلاق ورش العمل في حضور وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي ورئيسة مؤسسة الحريري بهية الحريري، والمدير العام للوزارة عماد الأشقر وفريقي عمل الوزارة والمؤسسة والتربويين المشاركين .

في هذا السياق، اشار الحلبي الى ان "عندما طرحت رئيسة مؤسسة الحريري موضوع البكالوريا الدولية، اعتبرت أننا بذلك نفتح نافذة جديدة واعتبرنا أن قلة الإمكانيات يجب ألا تمنعنا من الخوض في التجربة التي توسع آفاق المعلمين والتلامذة وتنقل التربية الى مرحلة أفضل"، مؤكداً أن "من حق كل تلميذ مدرسة رسمية أن تتوفر له جميع الظروف التي تخوله للنجاح".

وأكدت الحريري "أهمية البرنامج وأثره على شخصية الطالب"، لافتة الى أن "العمل في الأزمات ليس بجديد، وأن رغبة الطالب في التعلم موجودة في لبنان رغم كل الظروف الصعبة، وإرادة اللبنانيين هي الانتظام ودولة تليق بقدراتهم".

وشاركت في الورشة عن بعد من الأردن، مديرة التطوير والاعتراف في المنطقة العربية السيدة ماري تادرس، حيث قالت إن "لبنان أول دولة عربية تقدم على هذه الخطوة وهذا يعود لدعم وزارة التربية والتعليم العالي ومؤسسة الحريري. ويوجد أكثر من 100 أكاديميي لبناني يساعد المدارس حول العالم لتنجح في تطبيق البكالوريا الدولية".

يشار الى أن في 16 آب 2023، وقّعت وزارة التربية والتعليم العالي، بالتعاون مع مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة، مذكرة تفاهم مع منظمة البكالوريا الدولية بهدف إدخال برنامج السنوات الابتدائية (PYP) التابع للبكالوريا الدولية في 12 مدرسة حكومية من مختلف المحافظات كخطوة غير مسبوقة. وتعتبر هذه المبادرة خطوة مهمة في السعي المستمر لتحقيق وتعزيز العدالة الاجتماعية في التعليم، من خلال ضمان أن يحظى طلاب المدارس الرسمية اللبنانية بفرص متساوية للحصول على تعليم جيد. كما تبرز الرؤية المشتركة لجميع الأطراف المعنية في تعزيز التميز في التعليم وثقافة التعلم مدى الحياة. وأصبحت هذه المدارس الآن مرشحة لبرنامج السنوات الابتدائية التابع للبكالوريا الدولية (PYP)، وتم تعيين استشاريين من البكالوريا الدولية لدعمهم في رحلتهم نحو الإعتماد. إنها بداية رحلة مستمرة من التعلم والتحول، حيث تنطلق هذه المدارس نحو أن تصبح منظمات تعلمية. لتنضم إلى شبكة مدارس البكالوريا الدولية، التي توفر بيئة تعليمية عالمية متميزة تشجع على الابتكار والتفكير النقدي، وتعزز التبادل الثقافي بين الطلاب والمعلمين في جميع أنحاء العالم. وتوفر هذه الشبكة أيضًا فرصًا للتعلم المستمر وتطوير المهارات التربوية والمهنية لأعضاء هذه المدارس، وتسهم في جذب طلاب ومعلمين موهوبين.