شكرا لقرائتكم خبر عن ظهر متكئًا على عصا.. رئيس وزراء سلوفاكيا يعود للعمل بعد محاولة اغتياله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عاد رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو لمزاولة مهام عمله بعد نحو شهرين من محاولة فاشلة لاغتياله.

وشارك فيكو اليساري الشعبوي في اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في براتيسلافا، وبحسب بيان، فقد قال السياسي البالغ من العمر 59 عامًا، إنه يعود لوتيرة عمله ببطء، ويأمل في يكون قادرًا على أداء دوره بشكل كامل مجددًا قريبًا. أعتذر عن نجاتي وزار فيكو مزرعة بالفعل أمس الاثنين ليتفقد المحصول، واتكأ على عصا خلال الزيارة، وخاطب فيكو "وسائل الإعلام التقدمية والليبرالية" والمعارضة عبر حسابه على موقع فيسبوك في منشور جاء فيه: "أعتذر عن نجاتي، لكنني قد عدت".

وأفادت وكالة الأنباء السلوفاكية "تاسر"، بأن فيكو أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني دنيس شميهال.

وذكرت تقارير أنه عرض استضافة الأطفال الأوكرانيين من مرضى السرطان وتوفير العلاج لهم في سلوفاكيا، بعد الهجوم الروسي الذي طال مستشفى أطفال أمس في كييف.

كما تطرق إلى عقد اجتماع حكومي مشترك للدولتين الجارتين، ومن المقرر أن ينعقد في مطلع الخريف.

وأصيب رئيس الوزراء السلوفاكي بجروح بالغة إثر إطلاق شخص عدة أعيرة نارية عليه قبل شهرين.