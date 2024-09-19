هيئة البث الإسرائيلية: نتانياهو مصمم على إقالة غالانت ولا تغيير بقراره الذي سينفذ بأقرب وقت

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بأن "نتانياهو مصمم على إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ولا تغيير بقراره الذي سينفذ بأقرب وقت".

ويأتي ذلك بعد أن أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "مجلس الوزراء يفوض نتانياهو وغالانت باتخاذ الإجراءات الدفاعية والهجومية ضد حزب الله".

وذكرت القناة أن "تفويض مجلس الوزراء المصغر نتانياهو وغالانت باتخاذ القرارات سيؤدي لنشوب حرب شاملة بلبنان".

وكان قد ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي "أنني قلت سابقا إننا سنعيد سكان الشمال إلى منازلهم بأمان وهذا ما سنفعله بالضبط".