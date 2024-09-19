أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أننا "اطلعنا على تصريحات إسرائيل بشأن العمليات العسكرية في لبنان وطلبنا ممارسة أقصى ضبط النفس، معربةً عن "قلقها من أن التطورات الأمنية الأخيرة في لبنان تساهم في تصعيد خطير للتوترات في المنطقة".

كانت هذه تفاصيل خبر خارجية فرنسا: قلقون من أن التطورات الأمنية الأخيرة في لبنان تساهم في تصعيد خطير للتوترات في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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