البيت الأبيض: لم نشارك بالهجمات في لبنان أمس واليوم ومنخرطون بدبلوماسية لتجنب فتح جبهة ثانية للحرب

أكد الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض جون كيربي، أننا "لم نشارك في الهجمات التي شهدتها لبنان أمس واليوم، ونود أن نرى نهاية للحرب وكل ما فعلناه كان في سياق منع التصعيد في المنطقة".

وأشار كيربي، الى أن "التوصل إلى وقف إطلاق النار أفضل طريق للمضي قدما وسنواصل مساعينا لتحقيق ذلك، ونريد نهاية الحرب في غزة وكل ما نقوم به منذ البداية مخطط له لإيجاد حل".

وشدد على اننا "منخرطين في دبلوماسية مكثفة لتجنب فتح جبهة ثانية للحرب في لبنان، ولدينا خطط جاهزة للإجلاء في جميع أنحاء العالم"، مضيفا "نحاول إعادة حماس وإسرائيل إلى طاولة المفاوضات ولا شيء تغير في مساعينا بهذا الخصوص".

وتابع "لا نرغب في رؤية أي تصعيد في المنطقة ونعتقد أن حل الأزمة بالدبلوماسية وليس عبر العمليات العسكرية"، كاشفاً أن "الولايات المتحدة ليست ضالعة في تفجيرات بيروت ولن نقدم تفاصيل أكثر".