شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق الصاروخ الأوروبي الجديد "أريان 6" إلى الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلق الصاروخ الأوروبي المشترك الجديد "أريان 6" من قاعدته متجهًا إلى الفضاء لأول مرة، بعد عملية إطلاق من مركز الفضاء الأوروبي في كورو في جيانا الفرنسية امس الثلاثاء.

وانطلق الصاروخ في نحو الساعة 1900 بتوقيت جرينتش.

وبهذا الإطلاق يأمل قطاع الفضاء الأوروبي في تخطي الأزمة التي شهدها قطاع الفضاء الأوروبى، وإعادة تأسيس إمكانية وصول الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء بشكل مستقل. إطلاق تجاري يشار إلى أن "أريان 6" هو خليفة "أريان 5"، الذي كان في الخدمة منذ عام 1996 حتى صيف عام 2023، وهو مصمم لإطلاق الأقمار الصناعية إلى الفضاء للعملاء التجاريين والقطاع العام، وهو أرخص بكثير من سابقه.

ومن المقرر أن تجري أول عملية إطلاق تجاري للصاروخ "أريان 6" قبل نهاية العام.