شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 عمال وإصابة 8 إثر انهيار سقالة بناء غربى سويسرا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي ثلاثة عمال مصرعهم اليوم الجمعة، إثر انهيار سقالة بناء كانوا يستخدمونها خلال أعمال التشييد في سويسرا.

ووقع الحادث في بلدة بريلي السويسرية بالقرب من مدينة لوزان بغربى سويسرا أسفر أيضا عن إصابة ثمانية أشخاص آخرين. أربعة إصاباتهم بالغة وجاء من بينهم أربعة إصاباتهم بالغة، فيما وقع الحادث في موقع بناء مبنى خشبي مكون من 19 طابقا وهو جزء من مجمع تسوق.

ويبلغ ارتفاع المبنى حوالي 60 مترا، فيما ذكر شهود عيان لوكالة الأنباء السويسرية "كيستون-إس دي إيه"، إن مصعد شحن سقط وأخذ معه السقالة بأكملها على أحد جانبى المبنى.

ولم تقدم السلطات في البداية أي تفاصيل حول الحادث، أو السبب المحتمل لوقوع الحادث.