شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفرنسي يتزعم الكتلة البرلمانية لحزب ماكرون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت تقارير إخبارية أن رئيس الوزراء الفرنسي جابريل أتال سيقود الكتلة البرلمانية لحزب النهضة.

وهذا الحزب ينتمي إليه الرئيس إيمانويل ماكرون في الجمعية الوطنية الفرنسية. هزيمة انتخابية وصوت إجمالي 84 من نواب الحزب البالغ عددهم 98 نائبًا، لصالح تعيين أتال لقيادة الحزب بعدما مني الحزب بهزيمة انتخابية.

وذلك ضمن معسكر تيار الوسط في الانتخابات البرلمانية التي أجريت مؤخرًا. بناء جسور مع القوى السياسية وفي رسالة شكر، تعهد أتال "ببناء جسور مع القوى السياسية الملتزمة تجاه الجمهورية ونجاح فرنسا في ظل احترام قيم الحزب".

وكان قد أشار فى السابق إلى أنه يرغب في إعادة التفكير في الحزب وإدخال تغيير جذري عليه.