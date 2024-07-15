شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار جديد.. رفض قضية "الوثائق السرية" المرفوعة ضد ترامب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفض قاض أمريكي قضية الاحتفاظ بوثائق حكومية سرية المرفوعة ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ويمثل هذا القرار انتصارا كبيرا للرئيس الأمريكي السابق، إذ استجاب القاضي لطلب محاميه وألغى الإجراء الذي بدأ في ولاية فلوريدا.

محاولة اغتيال ترامب

وكان ترامب المرشح الجمهوري للرئاسة في انتخابات نوفمبر ملاحقا مع اثنين من مساعديه الشخصيين لاحتفاظه بوثائق سرية في مقر إقامته الخاص مارالاغو بولاية فلوريدا.

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وبعد قرار المحكمة، دعا ترامب، اليوم الاثنين، إلى إسقاط كل الدعاوى بحقه بعد قرار قاضية في فلوريدا حفظ القضية المتعلقة باحتفاظه بالوثائق السرية.



وكتب في منشور على منصة "تروث سوشال" الخاصة به: "إن حفظ قضية الاتهام غير المشروع في فلوريدا يجب أن يكون الخطوة الأولى، على أن يتبعها سريعا إسقاط كل الدعاوى بحقه".



ونجا ترامب من محاولة الاغتيال بعد إصابته في أذنه بإصابة طفيفة، ولكن لقى شخص حتفه وأصيب شخصان آخران بإصابات خطيرة في الحادث الذي وقع في تجمع انتخابي في بنسلفانيا السبت.