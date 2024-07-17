الانتهاء من إجراءات التعامل مع حادثة إطلاق النار بمنطقة الوادي الكبير في محافظة مسقط

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أنهت شرطة عُمان السلطانية والأجهزة العسكرية والأمنية، إجراءات التعامل مع حادثة إطلاق النار التي وقعت مساء الاثنين بمنطقة الوادي الكبير في محافظة مسقط.

ووفقاً لما نشرته وكالة الأنباء العُمانية، أسفرت الحادثة عن وفاة خمسة أشخاص واستشهاد أحد رجال الشرطة ووفاة الجناة الثلاثة إضافة إلى إصابة 28 شخصاً من جنسيات مختلفة بينهم 4 أشخاص أثناء تأدية واجبهم الوطني من رجال الشرطة ومنتسبي هيئة الدفاع المدني والإسعاف تم نقلهم إلى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج، وتتواصل عمليات التحري والبحث والتحقيقات في ملابسات الحادثة.

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