شكرا لقرائتكم خبر عن ملك بريطانيا: سنعمل على إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الملك البريطاني تشارلز الثالث، اليوم الأربعاء، إن الحكومة البريطانية ستعمل على تحقيق السلام في الشرق الأوسط وتنفيذ حل الدولتين، والالتزام بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وتتمتع بمقومات البقاء.

وتابع خلال كلمته أمام البرلمان البريطاني، أن برنامج الحكومة يهدف لتعزيز الحوكمة وزيادة الاستثمارات والنمو الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة مع تنفيذ إصلاحات عديدة في مجال ريادة الأعمال.

وأشار الملك تشارلز، إلى أن الحكومة البريطانية ستعمل على مواجهة التحديات المتعلقة بالمناخ، وتحسين الخدمة الطبية للمواطنين. خطاب ملك بريطانيا وألقى الملك البريطاني "خطاب الملك" في مراسم كشف خلالها عن أول برنامج تشريعي لحكومة عمّالية خلال 15 عامًا، بعد الفوز الساحق الذي حققه حزب العمال على المحافظين في الانتخابات التشريعية.

ويشكل هذا الخطاب التقليدي انطلاق الدورة الجديدة لبرلمان وستمنستر بعد الانتخابات التي أسفرت عن وصول رئيس الحكومة الجديد كير ستارمر إلى داونينغ ستريت.