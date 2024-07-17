مندوبة أميركا بالأمم المتحدة: نأمل بأن يؤدي اتفاق بشأن غزة لتخفيف التوتر حول الخط الأزرق في لبنان

أشارت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة توماس غرينفيلد، إلى أنّ "الولايات المتحدة وقطر ومصر وشركاؤنا يعملون بلا كلل من أجل صفقة حول غزة"، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.

ولفتت، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط، إلى أنّ "من الضروري توفير الدعم للمنظمات الإنسانية للقيام بدورها في قطاع غزة"، مشيرة إلى أنّ "على إسرائيل اتخاذ خطوات فورية لتوصيل المساعدات إلى قطاع غزة".

وقالت: "ما زالت هناك فجوات للتوصل إلى صفقة (بشأن غزة) ونتعاون بشكل وثيق في ذلك مع قطر ومصر"، مضيفة "نحث حكومة إسرائيل على الاستجابة لطلبات المنظمات الإنسانية وتخطي العراقيل".

وأشارت المندوبة الأميركية إلى "أننا نأمل في أن يؤدي اتفاق حول غزة إلى تخفيف التوتر حول الخط الأزرق في لبنان"، وذكرت أنّ "حزب الله ليس المجموعة الوحيدة التي تدعمها إيران، فالحوثيون أيضا يزعزعون الأمن".

ورأت أنّه "يجب الوفاء بالاحتياجات الأكثر إلحاحا بالنسبة لسكان قطاع غزة".