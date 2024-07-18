شكرا لقرائتكم خبر عن قلق من ارتفاع حالات التهاب الجهاز التنفسي في ألمانيا.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت البيانات الصادرة عن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات، تراجع عدد التهابات الجهاز التنفسي الحادة في ألمانيا، لكنه لا يزال عند مستوى مرتفع نسبيًا مقارنة بهذا الوقت من السنة.

ويتوقع المعهد أن يبلغ عدد هذه الحالات بين سكان البلاد في الوقت الحالي ما يقارب 1ر4 مليون حالة، كما هو مذكور في التقرير الأسبوعي للمعهد عن الأمراض التنفسية الحادة، لًافتا إلى أن الفيروسات المسببة لنزلات البرد وفيروسات سارس-CoV2- هي الأكثر انتشارًا.

ويتعلق تقرير المعهد بالأسبوع الذي يبدأ من الثامن من يوليو الجاري. زيادة الإصابة بكورونا وذكر المعهد أن عدد الأمراض الخطيرة يُعد بشكل عام عند مستوى منخفض، موضحًا أن معظم أنظمة المراقبة رصدت ارتفاعًا فيما يتعلق بحالات الإصابة بكورونا، بينما بقيت مستويات بعضها مستقرة.

وذكر أنه جرى الإبلاغ عن نحو 4300 حالة إصابة بكوفيد - 19 مؤكدة مختبريًا.

وبحسب الوضع الراهن، كان هذا العدد وصل في الأسبوع السابق على الأسبوع المذكور إلى نحو 3600 حالة. زيادة الحمل الفيروسي ولفت خبراء المعهد أيضا إلى أنه منذ منتصف مايو الماضي، لوحظ أن هناك زيادة في الحمل الفيروسي في مياه الصرف الصحي.

وبحسب المعهد، يمكن لعطلات الصيف في العديد من الولايات الألمانية أن تؤثر على نشاط الأمراض وأنظمة المراقبة.