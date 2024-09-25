شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اختفائهم.. العثور على أكثر من 24 مهاجرًا أحياء في اليونان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات اليونانية العثور على أكثر من 24 مهاجرًا أحياء، بعد اختفائهم عقب وقوع حادث لقاربهم بالقرب من جزيرة ساموس.

ونقلت صحيفة كاثيميريني عن قوات خفر السواحل إن 26 مهاجرا تمكنوا من الوصول إلى الشاطئ، عندما كان يبحث عنهم رجال الإنقاذ في البحر.

مع ذلك، لم ينج جميع المهاجرين، إذ أفاد أفراد خفر السواحل بانتشال جثث 3 سيدات وفتاة. استمرار البحث ويتواصل البحث بالقرب من ساموس، إذ تتضارب تصريحات المهاجرين بشأن العدد الحقيقي للركاب الذين كانوا على متن قارب مطاطي صغير ومزدحم.

وأُلقي القبض على أحد المهاجرين بصفته مهرب مشتبه فيه عقب أن تعرف عليه بقية الركاب، وجرى نقل المهاجرين إلى مركز استقبال في الجزيرة.