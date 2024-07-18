شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم أسرة كاملة.. مقتل 7 أشخاص في حريق بنيس الفرنسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اندلع حريق في مبنى سكني بمدينة نيس بجنوب فرنسا، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال.

وأصيب أحد السكان بإصابات خطيرة، ما جعل المدينة تضع نظام دعم خلال الأزمات للسكان. حوادث الحرائق في فرنسا وأشار وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، إلى أن التحرك السريع لفرق الإنقاذ منع وقوع مزيد من الضحايا.

واندلع الحريق نحو الساعة الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت جرينتش) في منطقة بضواحي المدينة وامتد إلى الطابق السابع من المبنى. وفاة أسرة بأكملها وتوفيت أسرة بأكملها تضم ثلاثة أطفال 5/ أعوام/ و / 7 أعوام/ و 10/ أعوام في الحريق.

وأضافت أن شخصين قفزا من نافذة هربا من الحريق، وتوفى أحدهما.

