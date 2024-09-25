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شكرا لقرائتكم خبر عن «جي إم سي هامر EV» بإصدار «أوميغا» المحدود تصل حصريا إلى السعودية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت "جي إم سي" وصول أول شاحنة فائقة كهربائية بالكامل في العالم من طراز "جي إم سي هامر EV" إلى المنطقة، فيما سيتوفر أيضاً في المملكة العربية السعودية وبشكل حصري إصدار خاصّ من هذه الشاحنة الفائقة مما يرفع مقدار الاهتمام والإقبال بين أوساط العملاء إلى مستويات عالية جداً.
وضمن هذا السياق، سوف تقوم "جي إم سي" بطرح طراز "هامر EV أوميغا" حصرياً في السوق السعودي. وتتمتّع هذه المركبة ذات الإصدار المحدود بتصميم مستلهَم من عالم ما بين النجوم للتميّز على طرقات المدينة، وبقدرات تُمكِّنها عبور أصعب الدروب الوعرة بكل فعالية.
ويرتقي إصدار "أوميغا" الملفِت للنظر بعائلة "جي إم سي هامر EV" إلى مستويات أعلى، وهو يتألّق بلون 1Neptune Blue Matte الأزرق الخارجي، مما يضع "جي إم سي هامر EV" بين النجوم ويُبهِر مستخدِمي الطرق من خلال توافرها الحصري في المملكة.
وقال جاك أوبال، الرئيس والمدير التنفيذي لعمليات "جنرال موتورز" في أفريقيا والشرق الأوسط: "ساهمت المملكة العربية السعودية والمجتمَع السعودي المتميّز بصياغة جزء هام من قصّتنا منذ فترة طويلة جداً، مع إظهار الولاء والشغف والاهتمام الكبير تجاه علامتنا التجارية بشكل دائم".
وأضاف: "هذا الإصدار الحصري من مركبة فريدة فعلاً يتلاءم مع هذا المنحى بشكل طبيعي – وهو ما يتمثّل بمركبة "جي إم سي هامر EV" من إصدار "أوميغا" الحصري".
وتابع: "نشير إلى أنه لطالما برز اللون الأزرق بقوّة في الهندسة المعمارية بالمملكة نظراً لرمزيته العميقة. ونحن عبر "جي إم سي هامر EV" بإصدار "أوميغا" المحدود لم نرد أن نجلب إلى السوق أول مركبة كهربائية من عائلة "جي إم سي" والتي ستعيد رسم معالم المشهد العام للقيادة الوعرة فحسب، بل أيضاً واحدة تمنح إحساساً بالنفحة الجمالية المعهودة وتتناغم بتميّز مع لون السماء والبحر معاً."
وسوف يتوفر إصدار "جي إم سي هامر EV أوميغا" بطرازَي شاحنة البيك-أب والمركبة الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) على حدّ سواء.
ومن بين الخصائص القياسية في الإصدار المحدود هناك: لون طلاء Neptune Blue Matte الأزرق غير اللامع الخاص بالإصدار المحدود، وباقة الدروب الوعرة القصوى، وشعارات خارجية سوداء، وألواح Sky Panels شفّافة للسقف، وعجلات حصرية حجم 18 بوصة باللون الأسود اللامع وميّزة تثبيت الإطار بالبراغي مع إضافة لحلقة بنمط Carbon Flash، وسجّادات حصرية فاخرة للأرضية، ونظام صوت من Kicker لباب MultiPro الخلفي (طراز شاحنة البيك-أب فقط)، و عجلة احتياطية سوداء معلَّقة مع ميّزة تثبيت الإطار بالبراغي (طراز الـSUV فقط)، وغطاء حصري بلون 1Neptune Blue Matte للعجلة الاحتياطية (طراز الـSUV فقط).
يتم عبر إصدار "أوميغا" المضي قُدُماً بقصّة "جي إم سي هامر EV" وموضوعها المستوحى من الفضاء، وهو موضوع أثّر بفِرَق تصميم وهندسة "جي إم سي هامر EV" من نقطة البداية حتى مرحلة الإنتاج مع قيامهم بابتكار هذه المركبة التي تشكّل قفزة نوعية بذاتها، في ظل ترامي آفاق الفضاء الذي يعكس الإلهام غير المحدود والمُمكِن تحقيقه مع أول شاحنة فائقة كهربائية في العالم. والآن مع إصدار "أوميغا"، استمدّ المصمِّمون الإلهام من عمق النظام الشمسي، ألا وهو "الكوكب الأزرق"، وذلك لابتكار طلاء 1Neptune Blue Matte الأخّاذ والفريد الذي يضع طراز "جي إم سي هامر EV" الأحدث على مسافة من غيره.
ومن ناحية التجهيزات، فإن باقة الدروب الوعرة القياسية (Extreme Off-Road Package) لطرازَي "جي إم سي هامر EV" البيك-أب والـSUV تتضمّن ميّزة UltraVision للرؤية الفائقة ومشاهد2 لكاميرات أسفل الهيكل، وألواح حماية سُفلية إضافية، وحماية للعارضة الجانبية السُفلية مع عتبات مدمَجة للمساعَدة بالدخول والخروج من المركبة، وعجلات بحجم 18 بوصة، وإطارات Mud Terrain بحجم 35 بوصة.
وإلى جانب كل هذه المزايا الخاصّة، سوف يتم تزويد إصدار "جي إم سي هامر EV أوميغا" بتقنيات وخصائص متطوّرة مثل قدرات الشحن السريع الرائدة بنوعها ضمن قطاع السيارات ومنصّة بطارية "آلتيوم"، وذلك لتوفير مدى قيادة يزيد عن 540 كيلومتراً (وفق تقديرات "جنرال موتورز") عند الشحن الكامل. وتتمتّع "جي إم سي هامر EV" بالطاقة الحصانية الأفضل بفئتها وذلك عند 1,000 حصان، وبعزم يبلغ 11,500 رطل-قدم (15,591 نيوتن-متر)، وتُنتِج كل هذا ثلاثة مولِّدات منفصِلة لمنح نظام الدفع الكهربائي بالعجلات الأربع (e4WD) قدرات متميّزة على الطرقات العادية والدروب الوعرة معاً.
ومن بين الخصائص الإضافية، هناك التعليق الهوائي التكيّفي ووضعية تخطّي العوائق (Extract Mode) التي يتم عبرها تمكين رفع مستوى التعليق بمقدار 149 ملم (6 بوصات) تقريباً لمساعَدة "جي إم سي هامر EV" على التعامل بكفاءة عالية مع ظروف القيادة الوعرة الصعبة جداً مثل الكثبان الرملية والحواف على جوانب الطرق والمياه العميقة.
كما يجري تعزيز قدرات المركبة بواسطة وضعية Terrain Mode وميّزة القيادة بدوّاسة واحدة (One-Pedal Driving). ويتم من خلال ميّزة القيادة بدوّاسة واحدة إبطاء المركبة لمرحلة التوقّف الكامل عبر رفع القدم عن دوّاسة السرعة، مما يمنح سيطرة دقيقة للغاية، بينما تعمل وضعية Terrain Mode على تعزيز تكامل نظام الفرامل مع ميّزة القيادة بدوّاسة واحدة، مما يمنح السائق سيطرة دقيقة أثناء القيادة على الدروب الوعرة وتسلّق الصخور. من ناحية أخرى، تستطيع ميّزة Regen on Demand إبطاء المركبة لمرحلة التوقّف الكامل عبر مقبض خاص مثبَّت على عجلة القيادة، وتتم إعادة الطاقة المتولِّدة إلى البطارية لتعزيز مدى القيادة أكثر.
ميّزة بارزة أخرى تحويها المركبة هي التوجيه بالعجلات الأربع والتي تشمل تقنية CrabWalk للسير المائل الرائدة من نوعها بقطاع السيارات – والتي تسمح للعجلات الخلفية والأمامية الاستدارة بالزاوية ذاتها أثناء السير بسرعات منخفضة، وبالتالي تمكين المركبة من التحرّك قطرياً، وذلك لمنح المزيد من القدرة على المناوَرة فوق التضاريس كثيرة التحدّيات.
كما توجد ميّزة فريدة أخرى في "جي إم سي هامر EV" تتمثّل بتقنية Watts to Freedom، وهي عبارة عن تجربة من اختيار العميل تطلق عنان قدرات التسارع الكامل لنظام الدفع في المركبة الكهربائية، ويشمل هذا
الأداء القوي قدرة الانطلاق من 0 إلى سرعة 100 كلم/س بغضون 3 ثواني تقريباً في الشاحنة الفائقة، وبغضون 3.5 ثواني في طراز الـSUV.
يُذكَر أن مركبة الـSUV ستتوفر بمجموعة بطارية قياسية من 20 وحدة. أما شاحنة البيك-أب فستتوفر بخيار مجموعة بطارية من 24 وحدة.
وضمن هذا السياق، سوف تقوم "جي إم سي" بطرح طراز "هامر EV أوميغا" حصرياً في السوق السعودي. وتتمتّع هذه المركبة ذات الإصدار المحدود بتصميم مستلهَم من عالم ما بين النجوم للتميّز على طرقات المدينة، وبقدرات تُمكِّنها عبور أصعب الدروب الوعرة بكل فعالية.
ويرتقي إصدار "أوميغا" الملفِت للنظر بعائلة "جي إم سي هامر EV" إلى مستويات أعلى، وهو يتألّق بلون 1Neptune Blue Matte الأزرق الخارجي، مما يضع "جي إم سي هامر EV" بين النجوم ويُبهِر مستخدِمي الطرق من خلال توافرها الحصري في المملكة.
وقال جاك أوبال، الرئيس والمدير التنفيذي لعمليات "جنرال موتورز" في أفريقيا والشرق الأوسط: "ساهمت المملكة العربية السعودية والمجتمَع السعودي المتميّز بصياغة جزء هام من قصّتنا منذ فترة طويلة جداً، مع إظهار الولاء والشغف والاهتمام الكبير تجاه علامتنا التجارية بشكل دائم".
وأضاف: "هذا الإصدار الحصري من مركبة فريدة فعلاً يتلاءم مع هذا المنحى بشكل طبيعي – وهو ما يتمثّل بمركبة "جي إم سي هامر EV" من إصدار "أوميغا" الحصري".
وتابع: "نشير إلى أنه لطالما برز اللون الأزرق بقوّة في الهندسة المعمارية بالمملكة نظراً لرمزيته العميقة. ونحن عبر "جي إم سي هامر EV" بإصدار "أوميغا" المحدود لم نرد أن نجلب إلى السوق أول مركبة كهربائية من عائلة "جي إم سي" والتي ستعيد رسم معالم المشهد العام للقيادة الوعرة فحسب، بل أيضاً واحدة تمنح إحساساً بالنفحة الجمالية المعهودة وتتناغم بتميّز مع لون السماء والبحر معاً."
وسوف يتوفر إصدار "جي إم سي هامر EV أوميغا" بطرازَي شاحنة البيك-أب والمركبة الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) على حدّ سواء.
ومن بين الخصائص القياسية في الإصدار المحدود هناك: لون طلاء Neptune Blue Matte الأزرق غير اللامع الخاص بالإصدار المحدود، وباقة الدروب الوعرة القصوى، وشعارات خارجية سوداء، وألواح Sky Panels شفّافة للسقف، وعجلات حصرية حجم 18 بوصة باللون الأسود اللامع وميّزة تثبيت الإطار بالبراغي مع إضافة لحلقة بنمط Carbon Flash، وسجّادات حصرية فاخرة للأرضية، ونظام صوت من Kicker لباب MultiPro الخلفي (طراز شاحنة البيك-أب فقط)، و عجلة احتياطية سوداء معلَّقة مع ميّزة تثبيت الإطار بالبراغي (طراز الـSUV فقط)، وغطاء حصري بلون 1Neptune Blue Matte للعجلة الاحتياطية (طراز الـSUV فقط).
يتم عبر إصدار "أوميغا" المضي قُدُماً بقصّة "جي إم سي هامر EV" وموضوعها المستوحى من الفضاء، وهو موضوع أثّر بفِرَق تصميم وهندسة "جي إم سي هامر EV" من نقطة البداية حتى مرحلة الإنتاج مع قيامهم بابتكار هذه المركبة التي تشكّل قفزة نوعية بذاتها، في ظل ترامي آفاق الفضاء الذي يعكس الإلهام غير المحدود والمُمكِن تحقيقه مع أول شاحنة فائقة كهربائية في العالم. والآن مع إصدار "أوميغا"، استمدّ المصمِّمون الإلهام من عمق النظام الشمسي، ألا وهو "الكوكب الأزرق"، وذلك لابتكار طلاء 1Neptune Blue Matte الأخّاذ والفريد الذي يضع طراز "جي إم سي هامر EV" الأحدث على مسافة من غيره.
ومن ناحية التجهيزات، فإن باقة الدروب الوعرة القياسية (Extreme Off-Road Package) لطرازَي "جي إم سي هامر EV" البيك-أب والـSUV تتضمّن ميّزة UltraVision للرؤية الفائقة ومشاهد2 لكاميرات أسفل الهيكل، وألواح حماية سُفلية إضافية، وحماية للعارضة الجانبية السُفلية مع عتبات مدمَجة للمساعَدة بالدخول والخروج من المركبة، وعجلات بحجم 18 بوصة، وإطارات Mud Terrain بحجم 35 بوصة.
وإلى جانب كل هذه المزايا الخاصّة، سوف يتم تزويد إصدار "جي إم سي هامر EV أوميغا" بتقنيات وخصائص متطوّرة مثل قدرات الشحن السريع الرائدة بنوعها ضمن قطاع السيارات ومنصّة بطارية "آلتيوم"، وذلك لتوفير مدى قيادة يزيد عن 540 كيلومتراً (وفق تقديرات "جنرال موتورز") عند الشحن الكامل. وتتمتّع "جي إم سي هامر EV" بالطاقة الحصانية الأفضل بفئتها وذلك عند 1,000 حصان، وبعزم يبلغ 11,500 رطل-قدم (15,591 نيوتن-متر)، وتُنتِج كل هذا ثلاثة مولِّدات منفصِلة لمنح نظام الدفع الكهربائي بالعجلات الأربع (e4WD) قدرات متميّزة على الطرقات العادية والدروب الوعرة معاً.
ومن بين الخصائص الإضافية، هناك التعليق الهوائي التكيّفي ووضعية تخطّي العوائق (Extract Mode) التي يتم عبرها تمكين رفع مستوى التعليق بمقدار 149 ملم (6 بوصات) تقريباً لمساعَدة "جي إم سي هامر EV" على التعامل بكفاءة عالية مع ظروف القيادة الوعرة الصعبة جداً مثل الكثبان الرملية والحواف على جوانب الطرق والمياه العميقة.
كما يجري تعزيز قدرات المركبة بواسطة وضعية Terrain Mode وميّزة القيادة بدوّاسة واحدة (One-Pedal Driving). ويتم من خلال ميّزة القيادة بدوّاسة واحدة إبطاء المركبة لمرحلة التوقّف الكامل عبر رفع القدم عن دوّاسة السرعة، مما يمنح سيطرة دقيقة للغاية، بينما تعمل وضعية Terrain Mode على تعزيز تكامل نظام الفرامل مع ميّزة القيادة بدوّاسة واحدة، مما يمنح السائق سيطرة دقيقة أثناء القيادة على الدروب الوعرة وتسلّق الصخور. من ناحية أخرى، تستطيع ميّزة Regen on Demand إبطاء المركبة لمرحلة التوقّف الكامل عبر مقبض خاص مثبَّت على عجلة القيادة، وتتم إعادة الطاقة المتولِّدة إلى البطارية لتعزيز مدى القيادة أكثر.
ميّزة بارزة أخرى تحويها المركبة هي التوجيه بالعجلات الأربع والتي تشمل تقنية CrabWalk للسير المائل الرائدة من نوعها بقطاع السيارات – والتي تسمح للعجلات الخلفية والأمامية الاستدارة بالزاوية ذاتها أثناء السير بسرعات منخفضة، وبالتالي تمكين المركبة من التحرّك قطرياً، وذلك لمنح المزيد من القدرة على المناوَرة فوق التضاريس كثيرة التحدّيات.
كما توجد ميّزة فريدة أخرى في "جي إم سي هامر EV" تتمثّل بتقنية Watts to Freedom، وهي عبارة عن تجربة من اختيار العميل تطلق عنان قدرات التسارع الكامل لنظام الدفع في المركبة الكهربائية، ويشمل هذا
الأداء القوي قدرة الانطلاق من 0 إلى سرعة 100 كلم/س بغضون 3 ثواني تقريباً في الشاحنة الفائقة، وبغضون 3.5 ثواني في طراز الـSUV.
يُذكَر أن مركبة الـSUV ستتوفر بمجموعة بطارية قياسية من 20 وحدة. أما شاحنة البيك-أب فستتوفر بخيار مجموعة بطارية من 24 وحدة.