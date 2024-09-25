شكرا لقرائتكم خبر عن «جي إم سي هامر EV» بإصدار «أوميغا» المحدود تصل حصريا إلى السعودية والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.