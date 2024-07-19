شكرا لقرائتكم خبر عن ليس هجومًا سيبرانيًا.. خبير تقني: خلل وراء تعطل مطارات وبنوك حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

حل المشكلة

الدكتور خالد العيسى، مستشار الأمن السيبراني وعميد الاتصالات وتقنية المعلومات بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الدمام - شريف احمد - أكد الدكتور خالد العيسى، مستشار الأمن السيبراني وعميد الاتصالات وتقنية المعلومات بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، أن السبب وراء تعطل العديد من المطارات والبنوك والقنوات التلفزيونية اليوم، لم يكن هجومًا سيبرانيًا كما اعتقد البعض في البداية، بل كان نتيجة لخلل تقني.وأوضح الدكتور العيسى أن الخلل تسبب في توقف العديد من أنظمة ويندوز سيرفر، ما أدى إلى تعطل السيرفرات والخدمات المقدمة عبرها، مشيرًا إلى أن هذا التعطل أثر بشكل مباشر على خدمات المراقبة والجدولة في المطارات، ما أدى إلى إلغاء وإيقاف جميع الرحلات الجوية، وامتد تأثيره ليشمل العديد من القطاعات الأخرى التي تعتمد على تلك الأنظمة.وكشف أن الخلل نجم عن تحديث قامت بإصداره شركة كراود سترايك، المتخصصة في أنظمة الحماية، حيث بثت الشركة هذا التحديث إلى جميع الأجهزة التي تستخدم نظامها، ما أدى إلى تعارض مع أنظمة ويندوز، ودفع الأجهزة إلى إعادة التشغيل بشكل مستمر دون توقف، ما أدخلها في دوامة لا نهائية من دورات إعادة التشغيل.وفي محاولة لحل المشكلة، نشر بعض المستخدمين حلاً سريعًا يتضمن إعادة تسمية ملف التحديث حتى يتجاهله النظام ولا يراه، لكن الدكتور العيسى حذر من أن هذا الحل قد يؤدي إلى تعطل خدمات نظام الحماية بالكامل، موضحًا أن تطبيق هذا الحل يتطلب الدخول إلى نظام ويندوز عبر الوضع الآمن ومن ثم الوصول إلى الملف المستهدف وتغيير اسمه، وبعدها يمكن إعادة تشغيل النظام ليعمل بشكل طبيعي.من جهتها، أكدت شركة كراود سترايك أنها تعمل حاليًا على تطوير حل سريع لهذا الخلل وأنها ستقوم بالتواصل مع الجهات المتضررة لبث هذا الحل بشكل آلي، معربة عن أسفها لأي إزعاج قد تسببه هذه المشكلة لمستخدميها وللجهات التي تعتمد على أنظمتها.وأكد العيسى، على أهمية الحذر واتباع الإجراءات الأمنية اللازمة عند تثبيت التحديثات الجديدة على الأنظمة، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة في المملكة تتابع الوضع عن كثب وتعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.وأشار الى انه حتى الآن، لم تصدر أي تصريحات رسمية من الجهات في المملكة تشير إلى تضررها من هذا الحدث، مما يطمئن المواطنين والمقيمين إلى أن الأمور تسير نحو الحل بشكل منظم وفعال.