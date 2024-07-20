مؤسس "كراودسترايك" الخاسر الأكبر من العطل التقني العالمي واسهم شركته خسرت 12 مليار دولار من قيمتها

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الخاسر الأكبر من العطل التقني العالمي للانترنت هو مؤسس شركة "كراودسترايك" جورج كيرتز.

وفقدت أسهم شركة "كراودسترايك" ما يقرب من 12 مليار دولار من قيمتها، في حين فقد جورج كيرتز 323 مليون دولار من إجمالي ثروته الشخصية، أي ما يُعادل 10% تقريباً من هذه الثروة جرّاء العطل التقني العالمي الذي تسببت فيه شركته.

ونشر جورج كيرتز اعتذاراً، قال فيه إن شركته تشعر بأسف بالغ تجاه ما حدث، وتعتذر لكل من تضرر نتيجة هذا الخطأ.

ونفى كيرتز نظريات المؤامرة التي أحاطت بالعطل التقني العالمي، وقال إن ما حدث ليس هجوماً سيبرانياً، ولكنه نتيجة خطأ في التحديثات التي كانت تجريها الشركة على نظام ويندوز.