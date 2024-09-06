فرد أمن واقعة إمام عاشور: «خسرت شغلي.. وقرار النيابة إنصاف لي»

ياسر رشاد - القاهرة - علق عبد الله مدبولي فرد أمن أحد المولات في الشيخ زايد على احالة اللاعب إمام عاشور لاعب فريق النادي الأهلي إلى محكمة جنح الجنايات.

وكانت نيابة الشيخ زايد أمس الخميس إحالة اللاعب إمام عاشور لاعب فريق النادي الأهلي إلى محكمة الجنح في الاتهامات الموجهة إليه بـ التعدي على فرد أمن بالضرب في أحد المولات الشهيرة في منطقة الشيخ زايد

قال فرد الأمن مدبولي في تصريحات خاصه «لملعب الشمس» والمذاع على «قناة الشمس» مع الإعلامي عبدالناصر زيدان، إنه سعيد بهذا القرار من النيابة الذي وصفه بأنه انصاف له، ويأمل أن تنصفه المحكمة أيضا.

وأضاف، الواقعة بالكامل موثقة بالفيديوهات، هو أن إمام عاشور تواجد في المول الساعة 7 صباحا بعد تعرض زوجته للمعاكسة في الرابعة فجرا، وكشف أن واقعة المعاكسة كلها غير منطقية حسب الروايات المتداولة.

وتحدث أنه لم يتم منح إمام عاشور من الدخول كما تحدث البعض، ولكن لاعب الأهلي وصل إلى البارك بكل سهولة، وحاول أن يستفهم منه عن ما حدث، ولكن اللاعب انهال عليه بالسب والضرب، وهو ما ظهر في الفيديو.

كما أشار إلى أن إمام عاشور تعدى على أخرين ليس لهم علاقة بالواقعة، بسبب أن زوجته تم معاكسته، وكان يجب أن يتأكد من الواقعة من إدارة المول.

واستكمل أنه منذ تلك الواقعة وهو بعيد عن المول دون معرفة السبب، و يمارس مهنة المحاماة ولن يترك حقه في هذا الأمر، ولن يقبل بأي ضغوط ولن اتنازل عن حقي.