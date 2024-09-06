في نهايات الصيف.. رامي جمال مع جمهور الإسكندرية (الموعد والمكان)

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفنان رامي جمال جمهوره من جديد على أحد مسارح عروس البحر الأبيض المتوسط، في أمسية خريفية يقدم لهم أشهر أغنياته الدرامية والرومانسية والإيقاعية.

موعد حفل رامي جمال في الإسكندرية سبتمبر 2024

يقام حفل رامي جمال 17 سبتمبر الجاري داخل احد الجامعات الكبرى احتفالا بتخريج دفعة جديد من الطلاب.

اسم أغنية رامي جمال الجديدة وموعد الطرح

كما كشف رامي جمال عن إسم الأغنية وموعد طرحها عبر الملصق الإعلاني لها، والتي جاءت بإسم “مش لاقيكي”، وسيتم طرحها في الاول من يناير 2025.

كلمات أغنية ع الرايق ومشاهداتها

كان قد طرح رامي جمال حديثًا أغنية “ع الرايق”، التي حققت أكثر من 200 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها "بالراحة عليهم مش كده يعني الله يخليكي بتدبي الأرض تطلعي ماس كهربا يرضيكي شايفة الحاسدين باصين إزاي يا خطيرة عليكي شغلتي الطبلة في قلب اللي معدي فـ بيهدي ومحدش يقدر يدخل لجمالك في تحدي أنتي القمر اللي في عين الشمس تسدي طب عالرايق علشان كله بيتضايق آه يا متسببة في حرايق جوة نفوس الغاليين طب عالهادي ارحمي وبلاش تتمادي دلعك عالي ومش عادي ما تداري الغمازتين شوقتي الشوق آه يا نجمة وعالية ولامعة زيادة أستاذة في فن الرقة وشاطرة وواخدة شهادة أنتي اللي مفيش منك غير نسخة ومش متعادة عودك مرسوم متفصل يتقدر بالغالي ومكانك أصلا مش وسطنا ده مكانك عالي وجمالك أجمد وأبعد من كل اللي في بالي

أغنية حالته صعبة وكلماتها

بجانب أغنية “حالته صعب”، والتي اجتازت حاجز 900 ألف مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها" مش هعاتبه ع اللي قاله كلمتين بايخين وماله زى بعضه وعادي قالهم تحت تأثير انفعال هو قال كده لما سيبته ع الكلام ده انا لو حاسبته مش هنخلص بس لازم يعرف اني ف بعده عال … خانه فعلا كبرياؤه كان مفكرني بفراقه هبكي وأضعف بس شافنى مش مبينله اهتمام شافني عشت ازاى بدونه حالته صعبه يكون في عونه كان مصدق اني هزعل لما يوصلنى الكلام … عادي يخرج عن شعوره ده الطبيعي عشان غروره كلمتين واقفين في زوره واستريح لما قالهم قال في حقي كلام يدينه سهل ارد عليه واهينه بس سيبته يشوف بعينه مش بيفرق يوم كلام … خانه فعلا كبرياؤه كان مفكرني بفراقه هبكي وأضعف بس شافنى مش مبينله اهتمام شافني عشت ازاى بدونه حالته صعبه يكون في عونه كان مصدق اني هزعل لما يوصلنى الكلام.