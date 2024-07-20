الجزائر ترحب بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول تأكيد الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت الجزائر عن ترحيبها بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أنصف الشعب الفلسطيني بتأكيد حقوقه الشرعية الثابتة غير القابلة للتصرف أو التقادم في استرجاع أراضيه المسلوبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني.

وأوضحت الجزائر - في بيان صادر عن وزارة خارجيتها - أن هذه الخطوة التاريخية الهامة تأتي لتذكر المجتمع الدولي بأن جوهر الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني يكمن في سياسات الاحتلال التوسعية التي ترتكز على ضم الأراضي الفلسطينية بالقوة والغصب، وبناء المستوطنات دون أي حدود أو قيود، وتكريس حكم الأمر الواقع دون أي حسيب أو رقيب.

وأضاف البيان أن الخطوة التاريخية توضح جليًا أن المقصد وراء هذه الانتهاكات الممنهجة هو الإجهاز على المشروع الوطني الفلسطيني والقضاء على حل الدولتين الذي أقرته الشرعية الدولية منذ أكثر من سبعة عقود مضت.

وأشار البيان إلى أن الجزائر التي تثمن عاليًا انتصار العدالة الدولية للشعب الفلسطيني، تؤكد أنها ستواصل جهودها من موقعها بمجلس الأمن من أجل إحقاق حقوق هذا الشعب الأبي وإنهاء العدوان الإسرائيلي المسلط عليه، لاسيما في القطاع، وتمكينه من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف كحل عادل ودائم ونهائي للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، وكشرط لا غنى عنه لاستعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط برمتها.