لقاء وغداء ارثوذكسي جامع في دارة بو صعب بحضور البطريرك اليازجي

لبى بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر اليازجي عشية الاحتفال بعيد مار الياس، دعوة نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب لزيارة رعوية قام بها لبلدة ضهور الشوير حيث كان استقبال شعبي حاشد لغبطته الذي ترأس قداسا في دير مار الياس شويا بحضور فعاليات وشخصيات نيابية ووزارية ارثوذكسية من مختلف الانتماءات السياسية.

واحتفالا بعيد مار الياس اقام بوصعب السبت مأدبة غداء، في دارته بضهور الشوير على شرف البطريرك اليازجي بحضور لفيف من المطارنة وفعاليات ارثوذكسية اجتمعت على اختلاف انتماءاتها.

وفي كلمته، شدد البطريرك اليازجي على اهمية الحوار والتفاهم بين الفرقاء، مؤكدا ان الطائفة الارثوذكسية قادرة على القيام بهذا الدور الجامع، ولاسيما ان خلاص لبنان لا يكون الا عبر التفاهم والحوار، وجدد البطريرك اليازجي تمنيه بانتخاب رئيساً للجمهورية في اسرع وقت على الرغم من كل الصعوبات التي تواجهها البلاد.

بدوره، رحب بوصعب بالبطريرك اليازجي والسادة المطارنة وضم صوته لصوت البطريرك لجهة اهمية اعتماد التواصل والانفتاح ونبذ الكراهية والانقسامات الحادة واعلاء المصلحة الوطنية على المصالح الخاصة كسبيل وحيد للخروج من الازمة التي يمر بها لبنان.

وهنأ بو صعب المطارنة اصحاب العيد الياس عودة والياس كفوري كما النواب والشخصيات التي تحمل اسم الياس.

وقد رد غبطته على كلمة بوصعب شاكرا اياه على الدعوة الارثوذكسية الجامعة، مجددا التأكيد على وجوب الانفتاح على الجميع للعبور بالبلاد الى شاطئ الامان.