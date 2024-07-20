بوشكيان أطلق عصير الحصرم في زحلة وشجّع المبتكرين على التوظيف

أطلق وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان عصير الحصرم في Domaine Wardy في مدينة زحلة. وهو كناية عن عصير جديد يستخدم في المأكولات والمشروبات والحلويات والبوظة لاعطاء نكهات مختلفة ومتنوعة في الطعام.

وأعلن بوشكيان أن "هذه النشاطات الصناعية في بداية الصيف ومع وجود المغتربين والسياح تعطي رونقاً وخصائص تمتّع المتذوّقين وتغني المطبخ اللبناني بميزات تفاضلية"، موضحا ان "التكامل بين اللبناني المقيم واللبناني الزائر وبين المقيم والمغترب يحصّن مناعة لبنان ويقوّي الاقتصاد والصناعة والسياحة".

وشجّع أصحاب الخبرات في الصناعات الجديدة على "توظيف مهاراتهم وتوسيع استثماراتهم، واغتنام الفرص".