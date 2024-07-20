بهاء الحريري قدم هبة مالية لدار الايتام الاسلامية: سنواصل العمل لمشاريع مستدامة تلبي احتياجات الناس

أكد بهاء رفيق الحريري "التزامه مواصلة العمل والتخطيط لمشاريع مستدامة تلبي احتياجات الناس، لما فيه خير الأمة الإسلامية والمواطن اللبناني".

كلام الحريري جاء خلال زيارته بعد ظهر اليوم دار الأيتام الإسلامية في بيروت، حيث قدم هبة مالية الى المؤسسة قدرها مليون ومائة الف دولار أميركي سترصد لأنشطتها التشغيلية والتجهيزية، بما فيها الطاقة الشمسية.

وفي المناسبة، ألقى الحريري كلمة قال فيها: "يسعدني أن أكون بينكم اليوم بعد زيارتي لدار الأيتام الإسلامية، حيث قد أدهشني المستوى الرفيع من الاحترافية والعناية التي يتمتع بها فريق العمل هنا، والتي تضمن تقديم أفضل رعاية ممكنة للفئات الأكثر حاجة في مجتمعنا، هذا العمل المتفاني هو تجسيد لقيم التضامن والتكافل التي نعتز بها".

أضاف: "في هذه الأوقات الصعبة، وخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بوطننا الحبيب لبنان، تعتبر مؤسسات مثل دار الأيتام الإسلامية رمزاً للصمود والأمل. إن التزامكم المستمر بخدمة أبنائها الكرام يعكس روح التضامن والعطاء التي ورثناها عن والدنا الرئيس الشهيد رفيق الحريري. لقد تشرفت بأن أتمكن من دعم هذه المؤسسة العظيمة عبر مؤسسة بهاء وحسناء الحريري، حيث سيساعد المبلغ المرصود على تطوير قدراتها وحفظ كرامة كل من يستفيد من هذه المؤسسة الكريمة. أود أن أعبر عن امتناني لرئيس العمدة الأستاذ عارف اليافي وأعضاء مجلس العمدة وجميع العاملين في دار الأيتام الإسلامية على جهودهم المستمرة. إن ثقتكم فينا هي محل تقدير كبير، ونحن ملتزمون بمواصلة دعمنا لمثل هذه المبادرات التي تساهم في بناء مستقبل أفضل للبنان".

وختم الحريري: "إنني ملتزم بمواصلة العمل والتخطيط لمشاريع مستدامة تلبي احتياجات الناس، وسنستكمل عملنا في الاتجاه ذاته لما فيه خير الأمة الإسلامية والمواطن اللبناني. وأدعو الله أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير الوطن والمواطن، وأتطلع إلى مزيد من التعاون والعمل المشترك بين مؤسسة بهاء وحسناء الحريري ودار الأيتام الإسلامية لتحقيق الأهداف النبيلة التي نسعى إليها".

وأصدرت دار الأيتام الإسلامية بيانا شكرت فيه بهاء الحريري على دعمه للمؤسسة، وقالت: "بعدما خص الشيخ بهاء الحريري دار الأيتام الإسلامية بزيارة في أول يوم لوصوله الى لبنان، جال فيها على المقر العام للمؤسسة، مبدياً إعجابه بالتفاني وبمستوى العمل الجاد الذي تتميز به الدار، والتي يعمل القيمون جاهدين للمحافظة عليه رغم الصعوبات وخاصة تلك المتصلة بالأزمة الاقتصادية التي تفتك بالبلاد، فقد كلل الشيخ بهاء الحريري جولته اللبنانية بالعودة في آخر يوم منها لدعم مؤسسات الدار عبر مؤسسة بهاء وحسناء الحريري من خلال هبة مالية قدرها مليون ومائة ألف دولار أميركي سترصد لأنشطتها التشغيلية والتجهيزية، بما فيها الطاقة الشمسية".

أضاف: "إن دار الأيتام الإسلامية تعتبر أن ثقة الشيخ بهاء بالمؤسسات هي امتداد لثقة والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري بها، مؤكدة أن العمل المؤسساتي المبني على أسس صلبة هو الضمانة لاستمرار قنوات الخير في إحداث الأثر المنشود. و قد شكر رئيس العمدة الأستاذ عارف اليافي باسم عمدة دار الأيتام الإسلامية وفريق العمل كاملاً الشيخ بهاء والشيخة حسناء الحريري على مبادرتهما الكريمة، معتبراً أن لفتة الشيخ بهاء الحريري هذه خلال جولته اللبنانية دليل على إرادة الإنجاز وسرعة العمل المستندة على حسن التخطيط لمشاريع رعائية و تنموية مستدامة تؤمن حاجات الناس و حقوقهم الأساسية. و قد تمنى أن يستكمل الشيخ بهاء الحريري عمله بالاتجاه ذاته على صعيد البلاد".

وختم البيان: "إن مؤسسات الرعاية الاجتماعية في لبنان - دار الأيتام الإسلامية، ستبقى أمينة على رسالتها الإنسانية ما بقي الخير نبراس داعميها، قائمة بدورها الرعائي الرائد رغم قساوة الظروف، حيث تشكل بمراكزها العاملة الـ 53، شبكة أمان اجتماعية حقيقية حاضنة لأبناء الوطن الأكثر حاجة، متطلعين إلى علاقة مستدامة بين دار الأيتام الإسلامية ومؤسسة بهاء وحسناء الحريري لما فيه الخير العام".