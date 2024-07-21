زلزال بقوة 6,2 درجات ضرب غواتيمالا

أعلن مركز المسح الجيولوجي الأميركي، ان "زلزالا بقوة 6,2 درجات ضرب غواتيمالا، وشعر به سكان السلفادور ونيكاراغوا"، مشيرا الى انه "لم يُبلّغ وقوع إصابات أو أضرار في الدول الثلاث".

واوضح المركز، أن "الزلزال وقع عند الساعة 8,53 مساء (02,53 ت غ) وكان مركزه على بعد ثمانية كيلومترات جنوب شرق مدينة خالابا وعلى عمق 265,5 كيلومترا".

من ناحيته أعلن معهد رصد الزلازل في السلفادور، أن "قوة الزلزال بلغت 5,9 درجات، بينما سجل مرصد نيكاراغوا قوته عند 5,2 درجات".

تقع أميركا الوسطى على "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة واسعة من النشاط التكتوني المكثف الذي يمتد على طول الساحل الغربي للأميركيتين وعبر حوض المحيط الهادئ.