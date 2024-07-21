كشف المحلل السياسي في القناة 14 العبرية هليل بيتون أنّ إسرائيل تستعد للإعلان رسمياً عن نجاح إغتيال القائد الحالي لكتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس محمد الضيف. وكانت إسرائيل أعلنت أن الغارة التي نفذتها في 13 تموز قتلت رافع سلامة، قائد لواء خان يونس التابع لكتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس.

كانت هذه تفاصيل خبر القناة الـ14 الاسرائيلية: إسرائيل تستعدّ للإعلان رسمياً عن نجاح اغتيال محمد الضيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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