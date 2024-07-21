وكالة الأناضول عن أردوغان: تركيا مستعدة لإقامة قاعدة بحرية في قبرص إذا دعت الضرورة

كشفت وكالة "الأناضول"، عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن "تركيا مستعدة لإقامة قاعدة بحرية في قبرص إذا دعت الضرورة"، مشيرة الى ان "على رئيس وزراء اليونان أن يُلزم وزير دفاعه حدوده بعدما وصف تركيا بالمحتل لجزيرة قبرص".

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