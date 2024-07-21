قبيسي: نواجه ثقافة عدائية من غرب يريد السيطرة على منطقتنا

اعتبر النائب هاني قبيسي، أن "الجنوب ترك وحيدا، الدولة تخلت عنه وتركته لمصيره حتى انبرى ثلة من الشباب المقاوم وساروا خلف الدعوة التي ارساها الأمام موسى الصدر بمقاومة العدو الصهيوني ومقارعته بالسلاح مهمًا كان متواضعا هذه الثقافة التي عممها شهداؤنا حتى انتصرنا على هذا العدو واخرجناه من جنوبنا ذليلا".

ولفت الى اننا "نواجه اليوم ثقافة عدائية من غرب يريد السيطرة على منطقتنا، فالانظمة العربية تخلت والجامعة العربية غير موجودة وزعماء عرب لا يعلنون موقف ولا يصرحون تصريحا، بل تحولوا جميعا الى جمعيات خيرية تسعى وتستجدي موقف لإصال المساعدات الى غزة فهذا تخل من هذه الانظمة عن دورها وعن القضية الاساس تخل عن القدس وكنيسة القيامة وهذا لا علاقة له لا بالسيادة ولا بحماية الاوطان".

وأضاف "مع الاسف يتناغم هذا مع بعض مواقف الساسة في لبنان فما شاهدناه بالامس من غارات على بلدة عدلون وعلى عدة بلدات في الجنوب الا يستدعي هذا، وقوفا بجانب المقاومة التي نعتز ونفخر بإنجازاتها وتصديها للدافع عن اهلنا وعن جنوبنا".

وذكر أن "لبنان اليوم بأمس الحاجة لمواقف صادقة أولا في بناء الدولة عبر قبول الحوار والتلاقي لإختيار رئيس للجمهورية فهناك من عطلة انتخاب الرئيس رفضا للحوار، رفضا لمنطق التفاهم، وللاسف نحن نعيش في نظام طائفي يسيطر عليه الطوائف والمذاهب، فلكل طائفة قضية قضية ولكل مذهب قضية وبالتالي لا يجتمعون على قضية وطنية واحدة".