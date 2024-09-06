علاقة حبّ سامّة تجمع توبا بويوكستون وأكين أكينوزو

“أجمل فتاة في ماردين”، هو اسم الفيلم المهرجانيّ التّركيّ الجديد، الذي سيجمع في بطولته الثّنائيّ التّركيّ توبا بويوكستون و أكين أكينوزو، تحت إشراف المخرج الحائز عدّة جوائز علي كمال غوفين.

يقدّم الفيلم قصّة ثنائي عالقٍ في حكاية حبّ سامّة، إضافة إلى حكاية صعود لامرأة قويّة ومُكافحة حيث من المقرّر انطلاق تصويره في العام الجاري ٢٠٢٤.

نذكر أنّ توبا، احتفلت مؤخّرًا بانطلاق عرض مسلسل (ذات أخرى) بموسمه الثّاني على منصّة “نتفليكس” الذي يجمعها بنخبة من الممثّلين الأتراك نذكر منهم: بونجوك يلماز، سيدا باكان، نيلوفر أشيكالين، فرات تانيش وغيرهم وهو من تأليف نوران إيفرين شيت وإخراج بوركو ألبتكين.

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أمّا أكين اكينوزو، فهو يُعدّ من النّجوم الأتراك الأكثر وسامة وشهرةً في تركيا من أعماله “زهرة الثّالوث”، “الفخّ”، كما سبق وظهر على غلاف مجلّة Hola المجلّة الأشهر في أميركا اللاتينيّة ليصبح أوّل ممثّل تركيّ يظهر على غلاف المجلّة العالميّة.