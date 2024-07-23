شكرا لقرائتكم خبر عن طلبًا لدعم الديمقراطيين.. هاتف كامالا هاريس لا يتوقف عن الاتصال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - منذ إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عدم ترشحه للانتخابات المقبلة، اتجهت الأنظار نحو كامالا هاريس نائبة الرئيس لتطلق حملتها الرئاسية لعام 2024.

وتسعى هاريس للحصول على دعم زملائها في الحزب الديمقراطي، وهو ما يعكسه حجم الاتصالات التي تجريها لدعوة المشاركين في مؤتمر الحزب الشهر المقبل إلى دعم ترشيحها لخوض الانتخابات المقررة في 5 نوفمبر أمام دونالد ترامب.

كما أجرى مسؤولو حملتها وحلفاؤها مئات الاتصالات، لحشد الدعم لها ومنع ظهور منافسين محتملين من الديمقراطيين. زعيم الديمقراطيين ووفقًا لتقارير إعلامية، أجرت هاريس اتصالات مع الرئيسين السابقين، باراك أوباما، وبيل كلينتون، بالإضافة إلى هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية السابقة.

كما تحدثت مع حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو، وهو مرشح محتمل لمنصب نائب الرئيس، وكذلك مع زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز.

وتضمنت قائمة الاتصالات أيضًا رئيس كتلة المشرعين السود في الكونجرس ستيفن هورسفورد، كما أكدت مصادر أن رؤساء الحزب في الولايات دعموا هاريس في اتصال هاتفي. الانتخابات الأمريكية بحسب تقرير نشره موقع " CNN"، فعلى الرغم من دعم الرئيس، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هاريس ستصبح المرشحة، أو ما هي العملية التي سيتبعها الحزب الديمقراطي لاختيار بديل.

ويقع على عاتق المندوبين في المؤتمر الوطني للحزب اختيار مرشحهم، وفي حين يسعى حلفاء هاريس إلى تأمين طريقها إلى الترشيح، امتنع بعض الديمقراطيين عن دعمها أو دعوا صراحة إلى عملية ترشيح مفتوحة.