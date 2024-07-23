شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الخدمة السرية يعترف بفشله في واقعة ترامب.. هل تستقيل رئيسته؟ والان نبدء بالتفاصيل

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محاولة اغتيال ترامب

الدمام - شريف احمد - لا تزال أصداء محاولة اغتيال دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق مستمرة، إذ كشفت كيمبرلي تشيتل مديرة جهاز الخدمة السرية الأميركي، اليوم الإثنين، أن الوكالة فشلت في مهمة منع محاولة الاغتيال.يأتي هذا في الوقت الذي تواجه فيه تشيتل دعوات من أعضاء بارزين بالحزب الجمهوري لاستقالتها، منهم رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وميتش مكونيل زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ."تشيتل" قالت أثناء إدلائها بشهادتها أمام لجنة المحاسبة والإشراف التابعة لمجلس النواب الأميركي: "فشلنا".ووصفت رئيسة جهاز الخدمة السرية أن محاولة اغتيال ترامب تعد "أبرز فشل تشغيلي للوكالة منذ عقود"، وذلك رغم أن تأمين الرئيس السابق ازداد قبيل حادث إطلاق النار.وخلال جلسة الاستماع كرر النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي جيمس كومر من لجنة الرقابة في مجلس النواب دعوته لاستقال تشيتل، قائلاً: "لديّ اعتقاد راسخ، أيتها المديرة تشيتل، أنك يجب أن تستقيلي، لدى الخدمة السرية الآلاف من الموظفين وميزانية ضخمة، لكنها أصبحت الآن رمزا لانعدام الكفاءة".