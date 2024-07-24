شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع درجات الحرارة في إسبانيا واستمرار حرائق الغابات باليونان والان نبدء بالتفاصيل

حرائق الغابات

الدمام - شريف احمد - من المتوقع أن تشهد إسبانيا موجة حر شديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما تضرب الحرائق والعواصف اليونان.ويتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى 44 درجة مئوية (111 فهرنهايت) في وادي نهر جواديانا، وكذلك حول إشبيلية وقرطبة بجنوب إسبانيا، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.كما ستواجه معظم أنحاء إسبانيا خطرا شديدا من اندلاع حرائق غابات، بحسب هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية.ويجعل تغير المناخ فصول الصيف في أوروبا أكثر حرارة، ما يزيد من تواتر وشدة موجات الحر التي تجلب أيضا أحداث مناخية متطرفة من فيضانات إلى حرائق الغابات.وتم تسجيل أعلى متوسط لدرجة الحرارة على الأرض يوم الأحد الماضي، بحسب البيانات الأولية الصادرة عن خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ.