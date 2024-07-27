شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم مقاتلة روسية بسبب "عطل غير محدد" أثناء مهمة تدريب والان نبدء بالتفاصيل

تحطم طائرة روسية

الدمام - شريف احمد - تحطمت طائرة روسية مقاتلة- قاذفة من طراز سو- 34 أثناء مهمة تدريب في منطقة فولجوجراد جنوبي البلاد اليوم السبت.وذكرت وزارة الدفاع في موسكو أن الطيارين نجيا بعد استخدام المقعد القاذف، وأضافت أن الطائرة سقطت في منطقة مهجورة.ولم تكن الطائرة مزودة بصواريخ. وعزت الوزارة سقوط الطائرة إلى عطل فني غير محدد.وتحطمت مروحية قتالية من طراز إم آي - 28 في منطقة كالوجا جنوب غرب موسكو أمس الأول الخميس.ولقي طاقمها المؤلف من فردين حتفهما. وتستخدم روسيا مروحيات إم آي - 28 لتدمير الدبابات والمركبات المدرعة الأوكرانية.