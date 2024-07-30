شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن محسب: العلاقات المصرية - الإماراتية نموذج يحتذى به والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، علي أهمية الزيارة التي يقوم بها رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد، لمصر والتي من المقرر لها أن تستمر لعدة أيام، مشيرا إلى أن الزيارة تعكس عمق وقوة العلاقات المصرية الإماراتية، وحرص رئيس دولة الإمارات الشقيقة علي دعم القطاع السياحي المصري، من خلال توجيه أنظار العالم نحو مدينة العلمين الجديدة والتي أصبحت أحد المقاصد السياحية بالمنطقة.



وقال "محسب"، إن زيارة الرئيس محمد بن زايد للعلمين باتت زيارة معتادة وهو ما يؤكد ارتفاع مستوي الخدمات السياحية المصرية، بالإضافة إلى تمتع مصر بالأمن والأمان، مشيرا إلى أن مصر والإمارات تربطهما علاقات قوية في جميع المجالات، حيث تعتبر الإمارات أكبر دولة مستثمرة في السوق المصرية، وعلى مدار 50 عامًا من التعاون الثنائي في مجالات متعددة، تطورت العلاقات الاقتصادية بشكل ملحوظ، مع زيادة الاستثمارات النوعية، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل خلال 22 عامًا حوالي 68 مليار دولار، كما ارتفعت الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال العام المالي 2021/2022 إلى 5.7 مليار دولار، مقارنة بـ 1.4 مليار دولار في العام المالي السابق.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك ما يُقدر ب 1250 شركة إماراتية تقريبا تعمل في السوق المصرية، بينما تستثمر الشركات المصرية أكثر من 4 مليارات درهم في الإمارات، كما ارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات إلى 3.5 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022، بزيادة قدرها 1.4% مقارنة بالعام المالي السابق، فضلا عن توقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون بين البلدين، مشددا على أن العلاقات المصرية - الإماراتية تُعد نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية العربية، والتى ترتكز على أُسس راسخة من التقدير والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

واختتم النائب أيمن محسب حديثه مؤكدا علي أن العلاقات المصرية الإماراتية تتمتع بقدر كبير من الخصوصية، حيث تحرص كلا الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي، والتصدي لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها.