شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: "إيد واحدة" استراتيجية مشتركة بين الدولة والمجتمع المدنى والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن إطلاق حملة "إيد واحدة"، لتقديم دعم تنموي شامل لمليون ونصف أسرة من الأسر الأكثر احتياجا في مختلف محافظات الجمهورية، انجاز جديد يُضاف إلى سلسلة نجاحات التحالف الوطني للعمل الأهلى والتنموي، ومؤسسة حياة كريمة، فضلا عن كون الحملة جزء من الاستراتيجية المشتركة والتكامل بين الدولة والمجتمع المدنى، لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتأكيداً على حرص الدولة علي تحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم كافة أنواع الدعم للأسر الأكثر احتياجًا.

وقال "الجندي"، إن الحملة هي نتاج التعاون المثمر بين وزارة التضامن الاجتماعي، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومؤسسة حياة كريمة، وصندوق تحيا مصر والهلال الأحمر المصري، وذلك من أجل تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة فرص تحقيق العدالة الاجتماعية، وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي كأحد ركائز الدولة المصرية، موضحا أن هذه الحملة تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتقديم الخدمات الأساسية للفئات المستهدفة، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مبادرة "إيد واحدة" تضم مجموعة من القوافل التنموية الشاملة التي تهدف إلى تحسين ظروف المعيشية لمليون ونصف أسرة ، من خلال توفير الدعم الغذائي والنفسي وتقديم خدمات الرعاية الصحي، وتنفيذ البرامج التوعوية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مشيدا بدور الجهات المشاركة في المبادرة في تنسيق الجهود لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة وفعالية، ومن ثم تحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم كافة أنواع الدعم للأسر الأكثر احتياجا.

وشدد النائب حازم الجندي، على أهمية الدور الذي يقوم به التحالف الوطني بالتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، داعيا كافة مؤسسات المجتمع المدنى للتلاحم مع التحالف الوطني من أجل دور أكثر فاعلية وتأثيرا، حيث تمكن التحالف خلال فترة قصيرة من إعادة تنظيم العمل الأهلي ، وإعداد قاعدة بيانات ضخمة تضم الفئات الأولي بالرعاية، فضلا عن امتلاكه شبكة ضخمة من المتطوعين.