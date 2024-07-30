شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار محمود فوزى: التعليم والثقافة هما بوابة بناء الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الدكتور محمد أيمن عاشور - وزير التعليم العالي والبحث العلمي، معربا على دعمه التام وفق صلاحياته لأي مسار تطوير، مؤكدًا على أهمية التعليم، وأنه الأمر الذي يستطيع إحداث فارق في مستقبل الدولة المصرية.

وأكد الوزيران خلال اللقاء أن التعليم والثقافة هما بوابة بناء الإنسان والسبيل لبناء شخصية وطنية قادرة وإيجابية.

و أشار الدكتور محمد أيمن عاشور إلى أن مجهودات الدولة في القضاء على العشوائيات يشهد طفرة حقيقية، ولن تكتمل تلك الجهود لتحقيق حياة كريمة لكل المصريين إلا بتوفير تعليم عالي الجودة لجميع الطلاب دون استثناء.

وشرح المستشار محمود فوزي، آليات الحوار الوطني وخاصة الآلية التي تتبناها الأمانة الفنية للحوار قبل تناول الموضوعات بالجلسات من خلال طرح استبيانات رأي للجمهور تضمن إطلاعه على الموضوع محل المناقشة، كذلك التواصل مع جميع الأطراف المعنية لدعوتها لتقديم مقترحاتها بخصوص هذا الشأن، وكيف تعكف على دراسة وتحليل كافة ما يصل إليها من مقترحات وتعليقات لإعداد جدول أعمال الجلسة بشكل محدد يخدم الهدف المنعقدة لأجله، وهو الأمر الذي لقى استحسان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مرحبًا بأن يكون هناك تعاون أكبر بين الوزارة والحوار الوطني في استطلاعات الرأي والاستبيانات القادمة المتعلقة بقضايا التعليم.

وسلم فوزي، نسخة من توصيات الحوار الوطني الخاصة بملف التعليم العالي للوزير ، مؤكدا على تكليف رئيس مجلس الوزراء بأهمية قيام جميع الوزارات المعنية بوضع اجراءات تنفيذية محددة بتوقيتات زمنية لوضع التوصيات المتعلقة بملفات عملها موضع التطبيق، وسوف يتم تحديد موعد اجتماع قريب يجمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، مع اللجنة التنسيقية المُشكلة لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والتي تضم أعضاء من مجلس أمناء الحوار، ليعرض خلالها الوزير تلك الخطة التنفيذية، وكذلك رؤيته وملاحظاته حول التوصيات الخاصة بوزارته على اللجنة، وهذا بحسب تكليف رئيس الوزراء للمستشار محمود فوزي بتنسيق ومتابعة هذا الأمر مع جميع الوزارات.