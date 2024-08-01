شكرا لقرائتكم خبر عن حملة "إيد واحدة " للتحالف الوطنى وحدت جهود دعم الأسرة المصرية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رسخ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، منذ انطلاقه، مفهوم العمل التطوعي وترجمه بشكل واقعي، فقد نجح في حشد كافة الجهود التطوعية من أجل تحقيق أهداف محددة لعل أبرزها تحسين وضع الفئات الأكثر احتياجًا والاولى بالدعم والرعاية، فقد نجح في تحقيق ذلك نتيجة خطواته المنظمة التي بمنأى عن العشوائية والتكرار.

وتعد حملة " إيد واحدة" التي أطلقها التحالف الوطني، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، والتي تستهدف الفئات الأولي بالرعايا، نموذجاً يحتذى به للعمل التطوعي والتكاتف المجتمعي، فقد ساهم صناع الخير بتبرعاتهم وعطائهم في تحقيق أهداف الحملة، والتي تتمثل في توزيع كراتين غذائية، توفر لتلك الفئات تأمين احتياجاتهم الغذائية.

وتهدف حملة " إيد واحدة "، إلى إطلاق مجموعة من القوافل التنموية الشاملة التي تهدف الى تحسين ظروف المعيشة من توفير الدعم الغذائي والنقدى وتقديم الخدمات الصحية المتنوعة وتقديم البرامج التوعوية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وهذه الحملة ليست الأولى ضمن مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذى يقدم يد العون والمساعدة لكل محافظات الجمهورية، فلم يغفل أي قرية نائية أو بعيدة بل يحرص على التواجد في كل شبر بمصر، لتوصيل الخير دون توقف.

