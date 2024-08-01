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لحظة وصول جثمان هنية إلى الدوحة.. فيديو

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ياسر رشاد - القاهرة - وصول جثمان الشهيد اسماعيل هنية إلى قطر حيث سيدفن في الدوحة غدا بعد صلاة الجمعة.

 

 

وأعلنت أمس حركة المقاومة الإسلامية حماس تفاصيل، مراسم تشييع الشهيد المجاهد إسماعيل هنية ومكان دفنه، والتي ستجرى بشكل رسمي وشعبي في العاصمة الإيرانية طهران، ثم نقل الجثمان الطاهر إلى العاصمة القطرية الدوحة، و تقام صلاة الجنازة على روح الشهيد القائد في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة بعد صلاة الجمعة ٢٧ محرم ١٤٤٦ هجرية الموافق ٢ أغسطس   ٢٠٢٤ 

 

 وأوضحت: بعد ذلك سينقل جثمانه الطاهر إلى مثواه الأخير ليدفن في مقبرة الإمام المؤسس في لوسيل، وستجرى مراسم تشييع الأخ الشهيد قائد الحركة في الدوحة، بحضور شعبي وفصائلي ومشاركة قيادات عربية وإسلامية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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