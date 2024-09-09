قائد الحرس الثوري الإيراني: كابوس ردنا يجعل الكيان الصهيوني يترقب ليلا ونهارا

ذكر قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، أن "الكيان الصهيوني محاصر من العراق واليمن ولبنان وكابوس ردنا يجعله يترقب ليلا ونهارا". ولفت إلى أن "العدو الصهيوني سيذوق طعم الانتقام الإيراني وسيدرك أنه لا يمكن له التلاعب بخطوطنا الحمر"، مضيفا "لا يمكن لإسرائيل أن تضرب وتهرب بسهولة بل إنها ستتلقى رداً حاسماً".

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