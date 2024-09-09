نقلت وكالة "رويترز" عن القيادة الوسطى الأميركية، أننا "دمرنا 3 مسيرات ومنظومتين صاروخيتين للحوثيين خلال الـ24 ساعة الماضية".
وكانت قد كشفت وزارة الدفاع الأميركية، أمس السبت، أن ناقلة النفط اليونانية "إم في سونيون" لا تزال مشتعلة بعد استهدافها من جانب الحوثيين.
وأبلغ مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية شبكة سي إن إن أن ناقلة النفط اليونانية "إم في سونيون"، التي تحمل مليون برميل من النفط، لا تزال مشتعلة في أعقاب هجوم شنه الحوثيون في 21 آب.
وأضافوا أن الحرائق "لم تصل بعد إلى مخازن النفط، فيما أفاد مسؤولون بحدوث تسريب للوقود أو زيت المحرك إلى الممر المائي المزدحم للسفينة".
وحذر المسؤولون في البنتاغون من احتمال وقوع كارثة بيئية، حيث كانت الناقلة تحمل مليون برميل من النفط الخام.
كانت هذه تفاصيل خبر "رويترز" عن القيادة الوسطى الأميركية: دمرنا 3 مسيرات ومنظومتين صاروخيتين للحوثيين خلال الـ24 ساعة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.