"رويترز" عن القيادة الوسطى الأميركية: دمرنا 3 مسيرات ومنظومتين صاروخيتين للحوثيين خلال الـ24 ساعة الماضية

نقلت وكالة "رويترز" عن القيادة الوسطى الأميركية، أننا "دمرنا 3 مسيرات ومنظومتين صاروخيتين للحوثيين خلال الـ24 ساعة الماضية".

وكانت قد كشفت وزارة الدفاع الأميركية، أمس السبت، أن ناقلة النفط اليونانية "إم في سونيون" لا تزال مشتعلة بعد استهدافها من جانب الحوثيين.

وأبلغ مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية شبكة سي إن إن أن ناقلة النفط اليونانية "إم في سونيون"، التي تحمل مليون برميل من النفط، لا تزال مشتعلة في أعقاب هجوم شنه الحوثيون في 21 آب.

وأضافوا أن الحرائق "لم تصل بعد إلى مخازن النفط، فيما أفاد مسؤولون بحدوث تسريب للوقود أو زيت المحرك إلى الممر المائي المزدحم للسفينة".

وحذر المسؤولون في البنتاغون من احتمال وقوع كارثة بيئية، حيث كانت الناقلة تحمل مليون برميل من النفط الخام.