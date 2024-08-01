سرايا القدس: تفجر منزل في قوة صهيونية راجلة غرب غزة

ياسر رشاد - القاهرة - فجر مقاتلو سرايا القدس منزل مفخخ في قوة صهيونية راجلة، قرب دوار الدحدوح في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.

أبرز تصريحاته بمراسم تشييع فؤاد شكر

قال حسن نصر الله الأمين العام لـ "حزب الله" إن العدو سارع إلى توجيه الاتهام في حادثة "مجدل شمس" ولم يقدم أي أدلة، وقام بأكبر تضليل وتزوير عبر اتهام فؤاد شكر بأنه قاتل الأطفال .

وفي السطور التالية أبرز تصريحاته في مراسم تشييع القائد فؤاد علي شكر "السيد محسن" في مجمع سيد الشهداء (ع) - الضاحية الجنوبية لبيروت:

ندفع ثمن إسنادنا لغزة ودعمنا للقضية الفلسطينية وهذا ليس جديداً ونحن نتقبل هذا الثمن وندفعه.

دخلنا هذه المعركة إيماناً بأخلاقيتها وأحقيتها وأهميتها.

نحن في معركة مفتوحة في كل الجبهات وقد دخلت في مرحلة جديدة.

هل يتصورون بأنهم سيقتلون إسماعيل هنية في طهران وأن إيران ستسكت؟

اتوجه لعوائل الشهداء بالجولان بالصبر و السلوان

نحن نتألم ونواجه أي مصيبة أو فاجعة بالصبر الجميل والتسليم بمشيئة الله والتوكل على الله.

ما حصل في الضاحية هو عدوان وليس فقط عملية اغتيال.

العدو سوّق قبل أيام من عدوانه أن ما سيفعله هو رد فعل ونحن لا نقبل بهذا التقييم والتوصيف على الإطلاق.

ما جرى هو جزء من الحرب الإسرائيلية الأميركية على منطقتنا.

العدو يقوم بأكبر تضليل وتزوير عبر اتهام شهيدنا بأنه قاتل أطفال "مجدل شمس".

العدو سارع إلى توجيه الاتهام في حادثة "مجدل شمس" ولم يقدم أي أدلة.

نحن شركاء مع حماس في المقاومة والشهادة وسنصنع النصر المحتوم.

اغتيال هنية أثقل علينا والمنا نحن محور المقاومة وحركات المقاومة يستشهد قادتها كما يستشهد مجاهدوها.

استهداف المبنى المدني المليء بالسكان في حارة حريك بالضاحية الجنوبية أدى إلى ارتقاء 7 قتلى، ومن بين القتلى في استهداف المبنى بحارة حريك القائد فؤاد شكر وشخص إيراني إضافة لعشرات الجرحى.

نفينا مسؤوليتنا عما جرى في "مجدل شمس" وتحقيقنا الداخلي يؤكد ألا علاقة لنا بما جرى.

نفينا مسؤوليتنا عما جرى في مجدل شمس ونملك جرأة وشجاعة الاعتراف لو كان ذلك خطأ منا.

"إسرائيل" لا يمكنها أن تسلم بالفرضية التي تقول بأن سبب ما جرى في "مجدل شمس" هو صاروخ اعتراضي "إسرائيلي".

اتهامنا بما جرى في "مجدل شمس" ظالم ومرفوض ويهدف إلى تبرئة "جيش" العدو مما جرى.

الهدف من اتهام المقاومة بما جرى في "مجدل شمس" هو الفتنة الطائفية.

ما حصل من عدوان على الضاحية الجنوبية ليس ردا على إدعاء العدو لما حصل في "مجدل شمس" بل هو جزء من الحرب ورد على جبهة الإسناد اللبنانية.

