وهاب: أنصح سلامة بأن يتكلّم والعمل جارٍ على إدراج محمود مكيّة ضمن قائمة العقوبات الأميركية

رأى رئيس حزب التوحيد العربي ‎وئام وهاب، أن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة "دفع ثمن عدم إلتزامه بقانون قيصر و"معلّمه" هنا لم يحميه"، وقال: "رياض سلامة سيبقى موقوفاً وما حدا رح يسترجي يطلعو".

وكشف، في حديث لقناة "الجديد"، أنه "وصلتني معلومات أن هناك عمل جارٍ على إدراج أمين عام مجلس الوزراء محمود مكيّة ضمن قائمة العقوبات الأميركية".

وذكر أن "هناك 5 زعماء معروفين حموا أنفسهم، والسؤال اليوم هل سيتمّ الإكتفاء بتوقيف رياض سلامة؟".

واعتبر وهاب تعليقا على حيثيات توقيف سلامة أن "كل القضاة في لبنان يتواصلون مع سفارات".

وذكر أنه "لا يجب أن يعِد رياض سلامة نفسه بأنه سيتمّ إنقاذه، وأنا أنصحه بأن يتكلّم، لأن هناك من قال له أنه سيحميه ولم يحصل هذا الأمر".

وحول ملف الرئاسة، أشار وهاب إلى "أنني سمعت أن العلولا يريد أن تصبح اللجنة الخماسية ثلاثية ولكنني لست متأكداً من هذه المعلومة".

وشدد على أن "حزب الله لديه حاجة الى الذهاب نحو المساحات المشتركة مع الآخرين".

وأضاف وهاب "ننتظر نهاية الحرب حتى يُبنى على الشيء مقتضاه".