شكرا لقرائتكم خبر عن من "كتف فى كتف" إلى "إيد واحدة" مبادرات التحالف الوطنى مستمرة لدعم المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار العامين الماضيين أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادرات عديدة تهدف لتحسين ظروف وحياة الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقق أهداف التحالف في القضاء على ازدواجية المنفعة، وتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني في تخفيف الأعباء عن المواطنين والفئات الأولى بالرعاية، وضمان أن تشمل برامج الحماية الاجتماعية الفئات التي تستحق.

مبادرة "كتف في كتف" تعد من أكبر مبادرات التحالف الوطني التي انطلقت حينها، وكانت بمثابة قطار خير يجوب محافظات مصر للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا من محدودي الدخل والبسطاء، لتأمين الغذاء، وشارك في هذه المبادرة قرابة 300 ألف متطوع، ومن هذه المبادرة لم يتأخر التحالف الوطني بعد ذلك في إطلاق مبادرات هامة لتحقيق نفس الأهداف، وكان آخرها حملة "إيد واحدة"، التي تهدف لدعم ومساندة مليون ونصف المليون من الأسر الأكثر احتياجًا بمختلف محافظات الجمهورية.

تهدف مبادرات التحالف الوطني التي تنطلق في توقيت دقيق للغاية إلى تحسين حياة الأسرة المصرية، من خلال تقديم الدعم الغذائي والاجتماعي والتمكين الاقتصادي أيضا، بجانب الفعاليات التي يحرص على إقامتها من أجل إدخال السعادة والفرحة على قلوب المواطنين.