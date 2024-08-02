شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار بالأكاديمية العسكرية: التراكم التاريخى لمصر من أسباب حرب 1967 والان مع تفاصيل الخبر

قال اللواء الدكتور محمد قشقوش، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن أسباب حرب 1967 كان بسبب التراكم التاريخى الذى أدى إلى ذلك، حيث أن المسيرة المصرية فى التاريخ المعاصر بدأ مع مرحلة الانطلاق المصرى مع ثورة 1952 والجلاء 1954 وصفقة التسلح السوفيتية 1956 والوحدة المصرية السورية 1958 وفشلها فى 1961، ثم حرب 1967.

وأضاف «قشقوش»، خلال لقاء ببرنامج «عن قرب»، مع الإعلامية أمل الحناوى، والمذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا المسير تضمن بدأ التسلح الشرقى، ولم يكن هناك تسلح غربى لأن أمريكا وبريطانيا اتفقتا فعدم تسليح مصر، لرفضها أن تكون عضو فى حلف بغداد، والذى يعنى الاشتراك فى تجمع يحيط الاتحاد السوفيتى من الجمهوريات الإسلامية وآسيا الوسطى، وجمال عبدالناصر له مقولة شهيرة فى هذا الصدد، قائلا: «أنا لن أبدل الاستعمار الإنجليزى بالأمريكاني».

وأشار إلى أن هذه المرحلة أدت إلى أن مصر لم يكن تمتلك سلاح غربى، وعندما يحصل الجيش سلاح من الاتحاد السوفيتى يحدث نوع من التخبط، واستيعاب السلاح الشرقى يستغرق عامين، بالتالى العدوان الثلاثى اختاروا توقيت مثالى لهم عكس مصر، وهذا بين كيف أن الموقف العسكرى ضعيفا.