سحب وأمطار.. تفاصيل الطقس بالإمارات اليوم السبت

ياسر رشاد - القاهرة -

كشف المركز الوطني للأرصاد بالإمارات العربية المتحدة حالة الطقس اليوم السبت موضحًا أن يكون صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار.



وأشار المركز، في نشرته اليومية، إلى أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم| ساعة.

وتابع، يكون الخليج العربي متوسط الموج يضطرب أحياناً نهاراً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 58:23 والثاني عند الساعة 00:00 والجزر الأول عند الساعة 31:07 والثاني عند الساعة 00:00

وذكر، بحر عمان فسيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:56 والثاني عند الساعة 20:42 والجزر الأول عند الساعة 15:45 والثاني عند الساعة 03:40

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة العظمى والصغرى كالاتي:

أبوظبي 42 34 75 40

دبي 41 34 80 35

الشارقة 43 33 80 40

عجمان 41 33 80 30

أم القيوين 43 32 85 30

رأس الخيمة 43 33 80 25

الفجيرة 37 33 85 50

العـين 45 30 80 20

ليوا 45 31 65 25

الرويس 40 30 65 20

السلع 41 31 75 20

دلـمـا 40 33 80 25

طنب الكبرى 39 33 90 40

طنب الصغرى 39 33 90 40

أبو موسى 39 32 85 45