شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تثقيف "الإعلاميين": مهرجان العلمين يضع مصر على خريطة السياحة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الإعلامي أيمن عدلي، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين أن مهرجان العلميين يضع مصر على خريطة السياحة العالمية خاصة بعد الزخم والأنشطة المتنوعة التى تقدم بشكل مبهر تجذب السياحة المحلية والعالمية.

وأشاد عدلي في تصريحات لـ"الخليج 365"، بالدور الذي تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تنظيم هذا الحدث العالمي الذي أظهر مصر بصورة مشرفة وتساهم في جذب السياحة العالمية لمصر.



وأضاف عدلي أن ما يحدث في مهرجان العلمين الجديدة يظهر قدرة الدولة المصرية على الإبهار من حيث جمال التصميمات والشكل الحضاري الرائع والمناظر الطبيعية الخلابة التى تؤكد قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات عملاقة تضاهي المشروعات العالمية ويستفيد ويسعد بها المواطن المصري ثم السائح الأجنبي الذي يرى كل شيء جميل فى العلمين الجديدة.



وتابع أيمن عدلى :"يأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية تهدف إلى تسليط الضوء على التنمية العمرانية في منطقة الساحل الشمالي الغربي، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة. كما يسعى المهرجان إلى الترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل، وتعزيز الفرص الاستثمارية في المنطقة، إضافة إلى إبراز دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة".

